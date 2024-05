Il sindaco di Lavagna Mangiante ricoverato in ospedale

Gian Alberto Mangiante, sindaco di Lavagna e candidato per il prossimo mandato alla guida della città, è ricoverato all'ospedale di Lavagna. Lo riferisce lui stesso con una nota dal suo ufficio stampa.

Con un annuncio rivolto sia alla cittadinanza che ai suoi collaboratori, Mangiante fa sapere che da sabato sera, 11 maggio, si trova ricoverato per accertamenti clinici ed esami diagnostici all'ospedale di Lavagna.

"Questo momento di forzato arresto - riferisce ancora Mangiante nella nota - non ostacolerà l'attività amministrativa e neppure quella informativa della mia campagna elettorale, che continuerà perché a Lavagna con mia lista si è formato un gruppo di persone appassionate e capaci, che seguirà passo, passo il da farsi".

"Chiedo pertanto ai miei concittadini - conclude Mangiante - di seguire le iniziative pubbliche di illustrazione del nostro programma, che la mia squadra porterà avanti come da agenda. Cercherò di superare questo momento, delicato per me per tornare presto a dare forma e sostanza al nostro progetto per il futuro buon governo di Lavagna".