Elezioni Lavagna 2024: Mangiante tenta il bis, Lapetina permettendo

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si terranno le consultazioni per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Lavagna e di altri 124 comuni liguri, di cui 39 sul territorio della città metropolitana. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.

In attesa di conoscere i nomi dei candidati e le liste, venerdì 3 maggio alle 18.30 è in programma l'inaugurazione del point elettorale di Gian Alberto Mangiante, sindaco uscente di Lavagna, in corsa per il secondo mandato con la lista civica Per Lavagna. Il point si trova in piazza della Libertà 8.

Lunedì 6 maggio invece alle ore 20.45 presso l'auditorium Campodonico in via Cavour è prevista la presentazione della lista Lavagna Insieme a sostegno del candidato sindaco Claudio Lapetina, medico urologo presso il locale ospedale e unico sfidante di Mangiante, salvo colpi di scena. Per presentare le liste infatti c'è ancora qualche giorno di tempo.