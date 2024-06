Elezioni Lavagna 2024, risultati e affluenza

Alle ore 23 di domenica 9 giugno 2024 è cominciato lo scrutinio delle schede per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, mentre quello per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale inizierà alle 14 di oggi, lunedì 10 giugno 2024.

Alla chiusura dei seggi a Lavagna risulta avere votato il 54,79% (54,73% il dato provinciale) per le amministrative e il 56,44% per le europee. Qui, non appena disponibili, i risultati delle elezioni a Lavagna.

Notizia in aggiornamento

A Lavagna si sfidano il sindaco uscente, Gian Alberto Mangiante, sostenuto dalla lista Per Lavagna, e Claudio Lapetina, sostenuto dalla lista Lavagna insieme.

Candidati lista Per Lavagna

Emilia Beani

Danilo Bersaglio

Carla Bo

Eliana Carbonell

Giovanni Castello

Valeria Cesaris

Elisa Covacci

Luca Mangiante

Stefano Piazze

Chiara Oneto

Antonlla Orbolo

Nicoletta Rebori

Massimo Riva

Luca Sanguineti

Isabella Sitar

Carolina Varsi.

Candidati lista Lavagna Insieme