Elezioni 2022, 'La Sinistra Insieme' presenta i candidati: tutti i nomi

"Siamo l'unica lista di sinistra contro le destre e un centrosinistra che in realtà è un centro-liberista. Non si possono votare sempre le stesse persone perché avremmo sempre le stesse risposte". Antonella Marras, candidata sindaco per la lista 'La Sinistra Insieme' ha ufficialmente presentato, presso il Mentelocale di Palazzo Rosso, i candidati per quello che riguarda il Comune e i nove Municipi genovesi, in vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno.

'La Sinistra Insieme' raggruppa la coalizione che sostiene la candidatura di Antonella Marras a sindaco di Genova, ed è composta da Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista e dal Partito Comunista Italiano, oltre che da esponenti di associazioni, comitati e da semplici attivisti sociali e sindacali. "Una lista che ha visto l'adesione di circa 120 candidati - si legge nella nota - che, sotto il nostro simbolo, saranno in lizza alle comunali e nei 9 municipi della città".

Candidati & presidenti di Municipio

Tra i candidati in lista, Norma Bertulacelli, attivista pacifista, candidata anche alla presidenza del Municipio Medio Levante; Davide Ghiglione, consigliere municipale uscente impegnato nelle vertenze cittadine sull'ambiente e in particolare in Valpolcevera; Antonio Li Puma, segretario provinciale del Partito Comunista Italiano e candidato anche alla presidenza del Municipio Medio Ponente; Andrea Scali, cooperatore sociale e candidato anche alla presidenza del Municipio Centro Est; Laura Tonelli, insegnante, attivista LGBTQ+; Danilo Zannoni, artista e artigiano, già animatore del L'Altra Liguria.

Per quanto concerne le altre candidature per le presidenze di municipio, troviamo Bice Parodi per la Bassa Valbisagno e Paolo Palazzo per la Media Valbisagno, animatori dell'associazione 'Senza Paura', sempre a sostegno dei diritti e della libertà dei popoli del mondo; Roberta Piazzi, attiva sui temi della sanità, per la Valpolcevera; Alberto Soave impegnato nelle vertenze sul territorio e attivo esponente dell'antifascismo nerviese, per il Levante; Milena Lanzetta, insegnante, promotrice di attività culturali per il Centro Ovest; Rosario Russo musicista ed animatore culturale per il Ponente.

La Sinistra Insieme, i candidati per il consiglio comunale