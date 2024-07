Elezioni regionali, Italia Viva con centrodestra o progressisti? Paita: "Discuteremo sui contenuti"

Nel caso di ipotetiche elezioni regionali anticipate, Italia Viva si alleerà con il centrodestra o con il fronte dei progressisti, impegnati in queste ore a organizzare la manifestazione per chiedere le dimissioni del governatore Giovanni Toti agli arresti domiciliari?

A parlare è Raffaella Paita, senatrice ligure di Italia Viva: "Rivendico a pieno titolo la scelta, nell’interesse di Genova, di sostenere Marco Bucci al Comune. Con la stessa nettezza sono all’opposizione di Giovanni Toti, verso il quale ho una visione critica su temi cruciali, come la sanità. Alla regione serve un cambiamento. Discuteremo sul piano dei contenuti e vedremo se nel Pd prevarrà la linea di una svolta che comprenda l’area riformista, o quella delle logiche di chisura. A livello nazionale Elly Schlein sta portando avanti la tesi del non porre veti".

Dunque con il centrodestra in Comune e forse con i progressisti per la partita delle regionali (ricordiamo che nel 2015 Paita, allora Pd e candidata per il centrosinistra, venne sconfitta dallo stesso Toti). Ma, come successo nel 2020 con Aristide Massardo, Italia Viva potrebbe anche decidere di sostenere un altro candidato. L'esperimento però non ebbe fortuna e l'ex preside della facoltà di Ingegneria si era fermato al 2,42%, senza ottenere alcun seggio in consiglio regionale.

“La sinistra sembra avere un approccio pregiudiziale di chiusura nei confronti di Italia Viva - conclude Paita -. Noi non mettiamo veti ma parliamo di merito. Ad esempio, sono rimasta stupefatta dalla proposta di cambiare il progetto della Gronda. Non bisogna cambiare il progetto, ma chiedere a Salvini di metterci i soldi".