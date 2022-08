Elezioni Politiche 2022: i candidati di Italia Sovrana e Popolare in Liguria

Ci sarà anche Italia Sovrana e Popolare alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, dopo aver raccolto circa 60mila firme in meno di due settimane su tutto il territorio nazionale, il simbolo sarà presente sulle schede elettorali della Liguria e di tutta Italia.

"Un risultato eccezionale - si legge in una nota - arrivato nonostante i tempi strettissimi e il periodo oggettivamente difficile, grazie all’impegno dei tanti militanti e alla risposta entusiasta delle migliaia di persone che, in pieno agosto, hanno fatto la fila per firmare ai banchetti di Italia Sovrana e Popolare, la formazione anti sistema e anti Draghi che raggruppa il Partito Comunista di Marco Rizzo, Ancora Italia di Francesco Toscano, Riconquistare l’Italia di Stefano D’Andrea, Azione Civile di Antonio Ingroia, i comitati No Draghi e altri soggetti politici".

Nei collegi plurinominali della Liguria corrono per il Senato Fulvio Grimaldi (giornalista e inviato di guerra), Valentina Panno (insegnante) e Gianvittorio Domini (avvocato). Si presentano invece per la Camera Silvia Stefani (giornalista), Davide Visigalli (biologo), Fiorella Amoruso, candidata anche nel collegio uninominale 4, e Nicola Ranno (educatore).

Nei collegi uninominali si candida per Camera 1 Francesco Nappi (presidente del movimento Italia Unita), per il collegio Camera 2 Giordano Mangione (impiegato), mentre Daniela Colleo e Fiorella Amoruso sono in corsa rispettivamente per Camera 3 Camera 4.

I due collegi uninominali del Senato sono invece rappresentati da Silvano Ceccoli (Genova Ponente), già candidato alle scorse amministrative con la lista Uniti per la Costituzione e da Simonetta Ruffato per Genova Levante.