Elezioni, si torna alle urne tra mascherine e distanziamento: le linee guida per il 12 giugno

Anche nel 2022 si torna alle urne con mascherine e gel igienizzante: questo il contenuto del protocllo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle elezioni firmato dai ministri dell'Interno Luciana Lamorgese e della Salute Roberto Speranza. In occasione di queste consultazioni - come già per quelle del 2020 - sono state infatti diramate alcune indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da covid, da adottare nei seggi.

Covid, le regole per il voto

Anche a Genova - dove si voterà per il Comune, i Municipi e il referendum - valgono ovviamente le indicazioni richiamate nella circolare n.48/2022 del capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali Claudio Sgaraglia, che si basano sui principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici delle strategie di prevenzione dell’infezione covid. In pratica, anche ai seggi bisognerà tener conto del distanziamento fisico (mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro); della rigorosa igiene delle mani, personale e dell’ambiente; della capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

L'obiettivo è evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento, assicurare che sia indossata la mascherina chirurgica da parte di tutti, garantire l’adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni caso possibile, quella naturale. Infine, disporre una efficace informazione e comunicazione.

Tenendo conto delle indicazioni contenute nel protocollo sanitario e di sicurezza, è quindi necessario per le operazioni elettorali e referendarie in questione:

assicurare un adeguato distanziamento delle cabine elettorali;

predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all’ingresso e all’esterno del seggio;

vigilare sull’obbligo per tutti gli elettori di recarsi al voto indossando la mascherina chirurgica;

raccomandare l’utilizzo della mascherina chirurgica da parte degli scrutatori e dei presidenti di seggio, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione.

Inoltre, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie di quest'anno, dovrà essere l’elettore - dopo aver votato - a inserire personalmente le schede nelle rispettive urne.