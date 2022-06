Giorgia Meloni: "L'obiettivo è rieleggere Marco Bucci al primo turno"

Lunedì 6 giugno 2022 è arrivata a Genova Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, partito che sostiene la ricandidatura di Marco Bucci a sindaco. "Con Toti va bene - ha precisato Meloni -. Abbiamo parlato adesso con Giovanni. In passato ci sono state delle divergenze con lui, non solo con lui ma con tutta la coalizione a dire la verità, come sapete, sull'elezione di Mattarella. Confido sempre che si possa e si debba ricostruire".

Tra i temi affrontati dalla leader di Fratelli d'Italia anche il sostegno del partito di Renzi a Bucci. "Io non la considero una convivenza con Italia viva. Ci sono dei singoli che si stanno candidando nelle liste della coalizione di centrodestra e se sono stati folgorati sulla via di Damasco, io sono contenta", ha detto Meloni.

"Io credo che all'interno del centrodestra le elezioni amministrative non determinino niente - ha detto ancora Meloni -, banalmente perchè all'interno della coalizione ci sono regole per le politiche nelle quali si determirnano automaticamente le responsabilità di ciascuno".

"L'obiettivo a Genova - conclude Meloni - è rieleggere Marco Bucci al primo turno per rimetterlo a lavorare il prima possibile".