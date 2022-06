Elezioni, Giorgia Meloni a Genova per sostenere la candidatura di Bucci

A meno di una settimana dalle elezioni amministrative del 12 giugno proseguono gli appuntamenti con i comizi dei 'big' nazionali.

Lunedì 6 giugno 2022 arriverà a Genova Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, partito che sostiene la ricandidatura di Marco Bucci a sindaco. Il comizio andrà in scena in piazza delle Feste al Porto Antico alle 16:30, secondo appuntamento di giornata in Liguria.

Al mattino, infatti, Giorgia Meloni sarà a La Spezia per un altro appuntamento elettorale, in questo caso a sostegno della candidatura a sindaco di Pierluigi Peracchini.