Elezioni comunali 2022, Nicola Fratoianni a Genova

Mercoledì 8 giugno 2022 Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, sarà a Genova.

Nel pomeriggio è in programma un tour, che inizierà alle 16.15 con un saluto alla Comunità di San Benedetto al Porto, dove sarà presente anche il candidato sindaco Ariel Dello Strologo.

Poi è previsto un passaggio al Liguria Pride Village, alla catena per la pace in piazza De Ferrari e, a finire, per la chiusura della campagna elettorale, l'aperitivo al bar 'Il Duomo' in piazza San Lorenzo, alle ore 18.30.