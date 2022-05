Elezioni 2022, Fratelli d'Italia presenta la lista: tutti i nomi

Fratelli d’Italia ha ufficialmente presentato tutti candidati per le prossime elezioni amministrative, sia per quello che riguarda il consiglio comunale che per le nove municipalità genovesi.

"Abbiamo scelto donne e uomini che possano portare a Genova competenze e passione, ma anche la certezza della loro coerenza - dichiara il commissario regionale del partito Matteo Rosso - come ha più volte detto Giorgia Meloni a Milano Fratelli d’Italia è in grado di esprimere una classe dirigente preparata. In questi 5 anni abbiamo lealmente sostenuto l’amministrazione di Marco Bucci certi di essere parte del cambiamento che ha coinvolto la nostra città dopo anni di torpore, se non di vero e proprio immobilismo che non vogliamo rivedere mai più. Con i nostri assessori, consiglieri e tutti i candidati siamo qui oggi perché crediamo che sia necessario, per Genova, continuare con un altro mandato il progetto di una Genova, dinamica e coerente con i valori che esprimiamo da sempre".

Tutti i candidati di Fratelli d’Italia si sono impegnati firmando un patto con tutti gli elettori genovesi, un patto come quello firmato nel 2018 da tutti i candidati al Parlamento con l’impegno a non tradire la fiducia che gli elettori hanno dato con il loro voto, un impegno racchiuso nello slogan 'noi non tradiamo'. Non solo le 21 donne e i 19 uomini che hanno firmato quest’oggi hanno preso l’impegno con i genovesi, ma anche tutti i candidati ai Municipi.

Fratelli d'Italia, i candidati per il consiglio comunale