Elezioni Chiavari, vince Messuti: "Il pensiero va al sindaco scomparso Marco Di Capua"

Il pensiero subito dopo la vittoria non è potuto che andare al sindaco precedente, Marco di Capua, improvvisamente morto a 50 anni lo scorso agosto, lasciando moglie e due figli, e una cittadina sconvolta: questa la prima dedica di Federico Messuti, da questa notte nuovo sindaco di Chiavari con il 62,34% dei consensi.

Il comune è andato al ballottaggio - unico della Liguria - votando domenica 27 giugno dalle 7 alle 23 per eleggere il nuovo primo cittadino: la scelta era tra Messuti, sostenuto da quattro liste civiche, e Mirko Bettoli, appoggiato da Pd e da due liste civiche. Crollata l'affluenza: solo il 34% degli aventi diritto è andato a votare, mentre il 12 giugno, al primo turno, il 48%, e dunque sono bastati 3.642 voti - quelli presi da Messuti - per determinare il nuovo sindaco.

In giunta anche Michela Canepa, moglie di Di Capua

Per quanto riguarda la nuova giunta, pare ormai certo il fatto che il nuovo vicesindaco sarà Michela Canepa, vedova dell'ex sindaco Di Capua: Messuti ha dichiarato di aver presentato un programma di continuità di quanto fatto dall'amministrazione Di Capua, e che il suo pensiero va proprio all'ex primo cittadino. "Siamo un gruppo di amici che con Marco avevano iniziato l'avventura più amministrativa che politica - ha detto subito dopo la vittoria, come riporta Ansa - e credo che Chiavari in questi anni sia uscita dall'isolamento e soprattutto con progetti importanti come ad esempio il prolungamento del lungomare. Ci metteremo subito al lavoro per portare avanti i programmi tracciati e individuare nuovi obiettivi da raggiungere. L'astensionismo? Cercheremo di indagarlo, però mi pare un elemento nazionale".

Bettoli: "Bassa partecipazione, segnale preoccupante"

"Siamo arrivati ad un passo dall’impresa": questo il commento del 'competitor' Mirko Bettoli, che riconosce la sconfitta ma sostiene la necessità di affrontare il dato dell'affluenza molto bassa (34%).

"La distanza era moltissima, l’abbiamo dimezzata ma non è stato sufficiente. Ringrazio tutti coloro che in questi due mesi hanno dato fiducia a questo progetto che è cresciuto giorno dopo giorno, fino al ballottaggio. Un risultato che è davvero un punto di partenza per una alternativa. Una semina per il futuro. C’è un dato che va affrontato, quello della bassissima partecipazione. Poco più di un chiavarese su tre ha scelto il nuovo sindaco, un segnale estremamente preoccupante per la vita democratica della nostra città. Un augurio di buon lavoro a Federico Messuti. La nostra sarà una opposizione netta e propositiva, nell’interesse della città. Da domani si riparte, con concretezza e partecipazione".

Toti: "I tradizionali partiti non rappresentano più"

Arrivano anche i complimenti dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che aveva dato indicazione di votare proprio Messuti al ballottaggio: "Una scelta in continuità con l'amministrazione precedente - dice -. Un segnale, ancora una volta, che i tradizionali partiti, sia destra che a sinistra, spesso non rappresentano più le sensibilità politiche prevalenti. Sono contento che dopo una partenza un po' sbandata al primo turno, tutta l'anima della coalizione di governo regionale abbia deciso di appoggiare Messuti. Forse avrebbe potuto accadere prima, ma meglio tardi che mai!".