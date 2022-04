Elezioni, gli ex 5 Stelle che hanno scelto Bucci: "Persa la carica rivoluzionaria"

Marco Bucci ha conquistato anche alcuni dei suoi più strenui oppositori alle scorse elezioni amministrative, non è infatti passato inosservato il passaggio di diversi ex grillini nelle fila della lista 'Genova Domani' che sostiene la ricandidatura del sindaco uscente.

Dopo l’uscita dei nomi dei candidati ex Movimento 5 Stelle i coordinatori Cristiano Di Pino e Mariarosaria Murmura spiegano: "In 'Genova Domani' siamo contenti di poter contare anche della loro esperienza. Ai nostri occhi, questo passaggio rappresenta un arricchimento della nostra lista, che è composta da anime differenti, mosse da inesauribile entusiasmo per un progetto comune a favore della Genova del fare".

Fanno chiarezza Oriana Moreschini, organizzatrice della lista e i candidati Michele Benelli, Elisa Lanari, Antonello Sciacca, Angelo Scanniffio: "Abbiamo accettato la proposta di aderire alla lista civica 'Genova Domani' perché lo riteniamo un progetto interessante, finalizzato a utilizzare l’esperienza e la conoscenza che abbiamo maturato sul territorio per consolidare e migliorare la sinergia tra l’amministrazione comunale e i municipi".

"La necessità impellente - proseguono - è quella di garantire il rapido soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative dei cittadini. Attraverso il dialogo e la presenza sul territorio si cerca di rendere molti concittadini più partecipi ed attivi alla crescita della nostra bellissima città. La nostra uscita dal Movimento non è dovuta a dissidi o critiche ma dall’esaurirsi di un percorso, perché per noi si è persa quella carica rivoluzionaria, ha disatteso le mie aspettative ed è divenuto un'opportunità di lancio e non di servizio per alcuni ed infine si è trasformato in un partito di pochi. Con Genova Domani vogliamo proseguire il percorso di crescita della nostra città".