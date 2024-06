Inchiesta corruzione, Giovanni Toti potrà votare alle Europee

Giovanni Toti potrà votare alle Europee di sabato e domenica. È stata accolta la richiesta del suo difensore Stefano Savi che ha chiesto l'autorizzazione per il presidente della Regione (sospeso) di poter esercitare il proprio diritto di voto.

Non è noto quali saranno le modalità, ovvero se Toti potrà recarsi al suo seggio di Ameglia, comune dello spezzino in cui risiede, o se dovrà votare dalla sua abitazione dove si trova agli arresti domiciliari.

La decisione di consentire a Givoanni di votare è stata presa dalla gip Paola Faggioni su parere favorevole della procura che indaga per corruzione. Agli arresti, ricordiamo, oltre a Toti ci sono anche l'imprenditore Aldo Spinelli e l'ex presidente dell'Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini, quest'ultimo in carcere almeno fino a quando il Riesame non valuterà l'istanza di attenuazione della misura dei suoi legali Enrico e Mario Scopesi, che hanno chiesto i domiciliari.

Una prima istanza era stata respinta dalla gip Paola Faggioni all'indomani del suo interrogatorio in procura, giudicato dai magistrati non utile alle indagini.