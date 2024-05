Rapallo e poi Genova: doppio evento del Pd con Elly Schlein, in vista delle elezioni

Doppia tappa in Liguria per Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico. Venerdì 31 maggio 2024 parteciperà a in piazzetta Giovanni da Vico, Rapallo, a un evento di sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Angiolani. Appuntamento fissato tra le ore 14:30 e le 16:30, poi toccherà a Genova.

Alle ore 17:30, infatti, andrà in scena al Porto Antico, nell'area di calata Falcone e Borsellino, un incontro pubblico a cui parteciperanno il Segretario del PD Genova Simone D'Angelo, il Segretario del PD Liguria Davide Natale e le candidate e i candidati alle Elezioni Europee Cecilia Strada, Brando Benifei, Lucia Artusi e Donatella Alfonso.

Elly Schlein era già stata a Genova lo scorso mese di gennaio per l'inaugurazione del circolo Pd di Cornigliano (via Ludovico Muratori 5), intitolato a Guido Rossa, poi aveva fatto tappa al pronto soccorso del Galliera.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp