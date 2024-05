Paita (Iv): "Non chiedo le dimissioni di Toti. Alle prossime regionali noi non con chi mette in discussione le opere"

"Quando sono arrivata in piazza De Ferrari mi sono commossa perché questi sono giorni di dolore per questo territorio: soffro per l'immagine che abbiamo dato, per questo momento di difficoltà. Un dolore enorme". A dirlo è Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva, giovedì mattina a Genova, per la conferenza stampa di presentazione della lista Stati uniti d'Europa per cui è candidata alle europee, in alleanza con i Radicali.

Palazzo Ducale, sede della conferenza, dista pochi metri dal palazzo della Regione in piazza De Ferrari. Quel palazzo che l'ha vista, quando ancora era nel Pd, assessora alle Infrastrutture della seconda giunta Burlando e in cui sarebbe voluta rientrare da presidente nel 2020, quando invece fu sconfitta da Giovanni Toti. Con elezioni che segnarono anche la spaccatura con il resto del centrosinistra che candidò Luca Pastorino, in seguito anche alla diaspora di Sergio Cofferati.

Paita: "Non chiedo le dimissioni di Toti, è una valutazione che farà lui"

Ripensarci è inevitabile, anche perché a Genova in questi giorni le europee sembrano ancora lontane e in città non si parla d'altro che dell'inchiesta sulla corruzione e dell'arresto del presidente della Regione Giovanni Toti. "In queste elezioni europee, l'Europa dovrebbe contare molto, ma temo che nessuno parlerà d'Europa e, come sempre, la campagna elettorale sarà basata su fatti italiani o italioti, specie un po' turbolenti, come sta avvenendo dalle vostre parti" ha aggiunto Emma Bonino, collegandosi da remoto.

Per quanto riguarda le eventuali dimissioni di Toti, Paita dice: "Io non ho chiesto le sue dimissioni, non chiedo le dimissioni di un presidente della Regione in una condizione del genere. È una valutazione che farà lui. Do un giudizio politico ed economico su quello che sta accadendo. Ho fiducia nella magistratura e rimango comunque garantista".

In Regione con destra o sinistra? "Non con chi rimette in discussione le opere"

In ogni caso, Paita ha fatto sapere che non si ricandiderà in Regione in caso di elezioni anticipate: "Penso che ci sia un grande spazio per le idee dei riformisti in Liguria. Non lo dico per riproporre quello che è stato: non ritornerà il mio momento, serve freschezza, novità. Però metterò il cuore affinché il territorio non paghi un prezzo altissimo da questa vicenda". E il primo prezzo, secondo la senatrice, potrebbe essere l'aumento di astensione e disaffezione alla politica: "Spero comunque di no perché l'Europa gioca una partita strategica e gli Stati uniti d'Europa sono l'unica, vera soluzione e opportunità per rafforzare questo continente. Credo di poter dare una mano alla Liguria, al Nord Ovest. Io per questo territorio ci sono sempre: se sono altri a non farmi giocare un ruolo, come è stato in passato, è un altro paio di maniche".

In caso di elezioni anticipate in Regione, però, occorre capire come si posizionerà Italia Viva. Alle scorse consultazioni, il partito di Renzi aveva appoggiato Aristide Massardo, che non aveva ottenuto voti sufficienti per far entrare la sua lista in consiglio. Alle comunali, aveva appoggiato il sindaco Bucci. E questa volta, nel caso, con il centrosinistra o il centrodestra? Paita non si sbilancia: "Staremo con le idee della crescita. Ora è molto difficile capire che cosa accadrà in termini di coalizioni: è una discussione che adesso non ci porterebbe a molto. Certamente non staremo mai con chi sta rimettendo in discussione le opere. Noi staremo coi riformisti".