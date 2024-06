Elezioni Europee 2024: come si vota e il fac simile della scheda

Tutto pronto per le Elezioni Europee: tra sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si vota per il rinnovo dell'Europarlamento, ma anche in 125 comuni della Liguria (39 sul territorio della città metropolitana) per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale (a questo link tutte le liste e i candidati). Ecco come saranno le schede che i cittadini si troveranno davanti e tutte le informazioni utili.

Elezioni Europee, come si vota

Urne aperte dalle ore 15 alle ore 23 di sabato 8 giugno e poi ancora dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 9 giugno 2024. Ma come si vota? Basta tracciare una X sul simbolo della lista preferita con la matita copiativa fornita dal seggio elettorale. C'è la possibilità di esprimere preferenze sui candidati e le candidate di quella specifica lista rispettando la rappresentanza di genere, scrivendo quindi eventualmente i cognomi (o nomi e cognomi) di tre candidati nelle righe accanto al simbolo. Tutti devono appartenere alla stessa lista e devono essere presenti persone di sesso diverso, altrimenti sarà valida solo la prima preferenza.

Il fac simile della scheda in Liguria, circoscrizione Nord-Ovest

La Liguria, insieme a Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, appartiene alla circoscrizione nord-ovest: sono presenti le liste di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi e sinistra, Stati uniti d'Europa, Azione e Pace terra dignità, Libertà, Rassemblement Valdotain, Alternativa Popolare. Sotto il fac simile della scheda.

La scheda elettorale per le elezioni comunali 2024

Per quello che riguarda le elezioni comunali, che come detto in Liguria coinvolgono 125 Comuni, saranno divise in parti verticali in cui sono riportati in base al sorteggio, i rettangoli con i nomi dei candidati e delle relative liste. Anche qui vale la regola della preferenza di genere, per i Comuni sopra i 15mila abitanti è possibile il voto disgiunto (ed è previsto il ballottaggio), per quelli sotto i 15mila abitanti non è previsto il voto disgiunto e il ballottaggio solo nel caso di identico numero di voti tra due liste (come successo nel 2021 a Rondanina con 22 voti per lista). Di seguito un fac simile generico.