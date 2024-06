Elezioni Europee e Comunali: bassa affluenza, i primi dati

Elezioni amministrative al via in 39 Comuni della provincia di Genova, e 125 in Liguria, chiamati a eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale. Contestualmente si vota anche per le elezioni europee e il rinnovo dell'Europarlamento.

Europee e amministrative: quando si vota

Urne aperte dalle ore 15 di sabato 8 giugno con la chiusura dei seggi fissata per le ore 23. Si vota anche domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 9 giugno 2024.

I dati sull'affluenza

Il primo dato ufficiale sull'affluenza è quello di sabato alle ore 23. Per quello che riguarda le Europee in Italia è al 14,66% (60.154 sezioni su 61.650). Nella circoscrizione nord-ovest sale al 16,81% (15.320 sezioni su 15.983), in Liguria al 16,21% (1.782 su 1.785), in provincia di Genova al 15,80% (definitivo, 964 sezioni), nella città di Genova al 15,39% (definitivo, 653 sezioni).

Per quello che riguarda le elezioni Comunali in Liguria votanti al 20,42% (487 sezioni su 490) nei 125 Comuni coinvolti, in provincia di Genova al 18,66% (dato definitivo, 170 sezioni nei 39 Comuni in cui si vota anche per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale).

Nel 2019 l'affluenza (Italia più circoscrizione estero) definitiva alle Europee era stata del 54,50%, più alta nella circoscrizione nord-ovest (63,58%), in Liguria (58,50%) e a Genova (56,57% dato della provincia, 55,05% solo in città).

Quando inizia lo spoglio

Le operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia inizieranno domenica 9 giugno appena concluse le operazioni di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione elettorale mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14.

Liste e fac simile scheda in Liguria, circoscrizione Nord-Ovest

La Liguria, insieme a Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, appartiene alla circoscrizione nord-ovest: sono presenti le liste di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi e sinistra, Stati uniti d'Europa, Azione e Pace terra dignità, Libertà, Rassemblement Valdotain, Alternativa Popolare. Sotto il fac simile della scheda.

Elezioni Comunali 2024, dove si vota nella Città Metropolitana di Genova

Cliccando sul singolo Comune liste e candidati. Avegno (2.519 abitanti), Bargagli (2.558), Borzonasca (1.834), Busalla (5.168), Campo Ligure (2.790), Campomorone (6.482), Carasco (3.770), Castiglione Chiavarese (1.580), Cogorno (5.724), Coreglia Ligure (267), Davagna (1.857), Fascia (73), Fontanigorda (244), Gorreto (94), Isola del Cantone (1.392), Lavagna (12.315), Leivi (2.404), Lorsica (412), Lumarzo (1.433), Mele (2.592), Mezzanego (1.483), Mignanego (3.495), Moconesi (2.437), Moneglia (2.589), Montebruno (207), Ne (2.130), Neirone (843), Rapallo (29.107), Recco (9.464), Rezzoaglio (875), Rossiglione (2.560), Santa Margherita Ligure (8.575), Santo Stefano d'Aveto (991), Savignone (3.038), Serra Riccò (7.615), Sori (4.018), Tiglieto (476), Tribogna (566), Uscio (2.141).

Elezioni Europee, come si vota

Basta tracciare una X sul simbolo della lista preferita con la matita copiativa fornita dal seggio elettorale.

C'è la possibilità di esprimere preferenze sui candidati e le candidate di quella specifica lista rispettando la rappresentanza di genere, scrivendo quindi eventualmente i cognomi (o nomi e cognomi) di tre candidati nelle righe accanto al simbolo. Tutti devono appartenere alla stessa lista e devono essere presenti persone di sesso diverso, altrimenti sarà valida solo la prima preferenza.

Come recuperare la tessera elettorale: uffici e orari

A Genova in caso di smarrimento o di esaurimento degli spazi è possibile chiedere il duplicato della tessera elettorale anche nei giorni delle elezioni, quando gli uffici saranno aperti con un orario prolungato senza prenotazioni (solo per carte d'identità per adulti e tessere elettorali.

Sabato 8 giugno dalle ore 8.10 alle ore 23, domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

Municipio I Centro Est: piazza Santa Fede, 6

Municipio II Centro Ovest: via Sampierdarena, 34

Municipio III Bassa Val Bisagno: piazza Manzoni, 1

Municipio IV Media Val Bisagno: piazza Dell’Olmo, 3

Municipio V Valpolcevera: piazza Durazzo Pallavicini, 6a - via Guido Poli, 12 - via Pastorino 8

Municipio VI Medio Ponente: via Sestri, 34 e viale Narisano, 14

Municipio VII Ponente: via Ignazio Pallavicini, 5; piazza Giuseppe Bignami, 4 e piazza Sebastiano Gaggero, 2

Municipio VIII Medio Levante: corso Torino, 11

Municipio IX Levante: via Maggio 6, pad.5 dell'ex Ospedale Psichiatrico

La scheda elettorale per le elezioni comunali 2024

Per quello che riguarda le elezioni comunali, che come detto in Liguria coinvolgono 125 Comuni, basta tracciare una X sul simbolo della lista preferita con la matita copiativa fornita dal seggio elettorale. Anche qui vale la regola della preferenza di genere, per i Comuni sopra i 15mila abitanti è possibile il voto disgiunto (ed è previsto il ballottaggio), per quelli sotto i 15mila abitanti non è previsto il voto disgiunto e il ballottaggio solo nel caso di identico numero di voti tra due liste (come successo nel 2021 a Rondanina con 22 voti per lista).

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp