Elezioni, Enrico Letta a Genova per sostenere la candidatura di Dello Strologo

A meno di una settimana dalle elezioni amministrative del 12 giugno proseguono gli appuntamenti con i comizi dei 'big' nazionali, dopo Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle e Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, tocca anche al Partito Democratico. Il segretario nazionale Enrico Letta sarà infatti in Liguria, per sostenere le candidature a sindaco di Ariel Dello Strologo a Genova, Mirko Bettoli a Chiavari e Piera Sommovigo alla Spezia.

Il 'tour' della Liguria inizierà proprio da Chiavari mercoledì 8 giugno 2022 in corso Garibaldi alle ore 10 e proseguirà alla Spezia dove il segretario è atteso alle 11:30 in piazza Sant’Agostino.

Giovedì 9 giugno 2022, invece, tappa a Genova. Appuntamento in largo XII ottobre alle ore 18, insieme a Enrico Letta ci sarà anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando.