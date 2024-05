Elezioni Mezzanego 2024: l'unico candidato è il sindaco Danilo Repetto

Un solo candidato sindaco a Mezzanego, comune da meno di 1500 abitanti che quest'anno è chiamato al rinnovo del consiglio comunale. A candidarsi è Danilo Repetto, non proprio un volto nuovo visto che è sindaco di Mezzanego dal 2014.



Le elezioni comunali si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno. Le urne saranno aperte, sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà alle 23 di domenica. Contemporaneamente si voterà per le elezioni europee. Per votare occorre la scheda elettorale e un documento di identità valido.

Candidati lista Danilo Repetto sindaco tradizione e Innovazione per Mezzanego

I candidati della lista: Barbara Andreani; Fabrizio Boggiano; Franco Boggiano; Annalisa Cafferata; Franco Federici; Diego Ginocchio; Simone Melis; Marcello Perona; Sergio Rebori; Marco Rossi