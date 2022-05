Elezioni comunali, Terrile (Pd) ritira la candidatura: "L'unico obiettivo è la vittoria della coalizione"

Era finito sotto la lente degli stessi alleati e degli avversari il capogruppo Pd uscente in consiglio comunale Alessandro Terrile, nominato amministratore delegato dell'Ente Bacini del porto, nuovamente in lista per il Pd. Adesso Terrile ha annunciato ufficialmente che ritira la sua candidatura.

"Ho dato la mia disponibilità a candidarmi in consiglio comunale per proseguire un impegno civile a cui tengo - dice Terrile -, non vedendo una specifica incompatibilità o una contraddizione con l’incarico che ho recentemente assunto. Ritengo peraltro che le competenze professionali e il lavoro di ciascuno siano elementi inscindibili del vissuto di chiunque faccia politica, senza necessariamente determinare conflitti di interessi".

Il suo nuovo ruolo di ad dell'Ente Bacini aveva suscitato la reazione di Lista Sansa, Linea Condivisa ed Europa Verde che avevano definito la sua ricandidatura inopportuna.

"Sono stupito e amareggiato delle reazioni che individuano un interesse personale in una disponibilità che sarebbe innanzitutto un servizio - continua Terrile -. Pur non condividendo il merito di tali polemiche, ritiro la mia candidatura, nello spirito di assicurare il massimo sostegno alla coalizione progressista e al nostro candidato sindaco. Ad Ariel dello Strologo, al Partito Democratico di Genova e al suo segretario Simone D’Angelo un sincero ringraziamento per il sostegno che non è mai venuto meno. E una certezza: sarò al vostro fianco con ancora maggiore impegno".