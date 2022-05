Elezioni comunali Chiavari 2022, i candidati della lista 'Insieme... Si può'

È stata presentata lunedì 9 maggio presso il Bar Crystal la lista 'Insieme... Si può' a sostegno della candidatura a sindaco di Silvia Garibaldi. Un gruppo con competenze e storie di vita varie ed eterogenee, composto da 9 candidate e 7 candidati. Si tratta di:

Cristino Samantha, 46 anni, responsabile profumerie Pinalli; Dugnani Michela, 21 anni, studentessa universitaria in Scienze Politiche; Gatti Sveva, 55 anni, parrucchiera; Ghirardini Irene, 43 anni, avvocato; Grillo Claudio, 60 anni, imprenditore; Ivaldi Giovanni, 22 anni, co-titolare Bar Crystal; Maresca Greta, 22 anni, assistente veterinaria e addestratrice cinofila; Mariani Cremonini Rossella, 49 anni, commessa; Martino Milena, 46 anni, avvocato; Marzino Francesca, 43 anni, insegnante di lingua italiana per stranieri; Negrino Diego, 46 anni, imprenditore; Roncisvalle Giorgio, 72 anni, ingegnere in pensione; Sedano Cosar Victor Raul, 58 anni, operatore sociosanitario e attore, laureato in pedagogia; Sormani Antonio, 51 anni, consulente Findomestic; Tarantola Luisa, 63 anni, maestra d'arte e organizzatrice di eventi; Vatteroni Daniele, 34 anni, commerciante.

Silvia Garibaldi: "in matematica un insieme è un raggruppamento di elementi che condividono una caratteristica comune. Questa definizione si adatta perfettamente anche al nostro progetto civico: un gruppo di persone che condivide l'amore e la voglia di prendersi cura di Chiavari. Vogliamo allargare questo insieme anche a tutti i cittadini, coinvolgerli nelle decisioni che riguardano la città. Persone, famiglie e associazioni, partiamo dall'ascolto per dare risposte concrete ai loro bisogni".