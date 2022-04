Scritte antisemite sul manifesto di Dello Strologo

Dopo gli insulti sessisti sul manifesto elettorale delll'assessore Paola Bordilli sono arrivate anche le scritte antisemite nei confronti di Ariel Dello Strologo, candidato sindaco delle forze progressiste ed ex presidente della comunità ebraica genovese. Sono comparse su un manifesto elettorale a Multedo.

Prosegue quindi l'escalation di episodi in questo primo scorcio di campagna elettorale e anche questa volta sui social sono tantissimi i messaggi di solidarietà rivolti ad Ariel Dello Strologo. Tra i primi a inviarla anche Marco Bucci, avversario politico alle prossime elezioni comunali che, nei giorni scorsi, aveva visto imbrattati dai vandali anche i propri manifesti elettorali.

"Massima solidarietà ad Ariel Dello Strologo per questa vicenda da condannare - scrive Bucci in una nota - questo continuo clima di tensione e di minacce, dopo episodi simili accaduti nei giorni scorsi, non aiuta questa campagna elettorale. Mi auguro che gli argomenti ritornino in chiave di confronto politico e non trascendano più in offese alle persone e alla dignità umana".