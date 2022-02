Comunali Genova 2022, Dello Strologo in 'pole' come candidato del centrosinistra

Mentre il centrodestra in Liguria è alle prese con i malumori della Lega per come il partito di Giovanni Toti ha gestito la partita del Quirinale, il centrosinistra a Genova si appresta ad annunciare il nome del suo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. Secondo il nostro sondaggio, Marco Bucci parte in vantaggio.

Il segretario del Partito democratico, Simone D'Angelo, ha annunciato di aver concluso il mandato esplorativo per cercare un nome condiviso con gli alleati. La coalizione è convocata per mercoledì 2 febbraio nel quartiere generale del Pd, il nome che sembra in pole position è quello di Ariel Dello Strologo.

L'associazione Genova che osa intanto fa sapere di avere scritto una lettera aperta ad Ariel Dello Strologo, come già fatto con Cristina Lodi, chiedendogli di rispondere a cinque domande, in qualità di possibile candidato.

Genova che osa ha chiesto ai leader del centrosinistra poche priorità chiare e ambiziose intorno a cui unirsi: combattere le diseguaglianze, garantire opportunità di realizzarsi appieno come cittadine e cittadini a chi oggi è ai margini, a partire da chi è lasciato più indietro: giovani e anziani.

"Fino adesso - dichiara Stefano Gaggero di Genova che osa -, i leader della coalizione di centrosinistra sono andati nella direzione opposta; non hanno mai discusso delle cose importanti, di quali idee, quale missione servono per dare una direzione differente alla città. Invece, hanno condotto trattative, chiusi nella sede del Pd, cercando un compromesso al ribasso, concordando solo sulla spartizione delle poltrone".

"L'incapacità dei leader del centrosinistra di indicare con chiarezza le priorità, le scelte che devono definire la coalizione e, di conseguenza, anche la sua candidata o candidato, è per noi un fatto gravissimo. Per questa ragione - prosegue Gaggero - ci siamo rivolti direttamente ad Ariel Dello Strologo, chiedendogli di dire pubblicamente che genere di candidato vuole essere: se il candidato che tutela i posti dei leader del centrosinistra oppure il candidato delle persone che a Genova sono state lasciate indietro".

"Bucci ha scelto di tutelare gli interessi di una minoranza di benestanti, lasciando indietro tutte le altre persone - prosegue Gaggero -. La Genova di Bucci è una stagnante città-sobborgo, fatta di case, uffici e supermercati; una città in cui succede poco o nulla e dove tutto chiude prima possibile. Ossessionato da ordine e decoro, Bucci ha incrementato drasticamente le spese per la sicurezza e ridotto in modo altrettanto drastico i fondi per la scuola. La Genova di Bucci è una città dove i giovani possono scegliere se scappare altrove (quando hanno i mezzi per farlo) oppure - si è visto con l'apertura del polo di Amazon - accontentarsi di lavori pagati poco, precari, con orari interminabili e carichi di lavoro insostenibili. Tagliati fuori anche da questa falsa scelta, in 15mila restano ai margini, senza studiare né lavorare, senza prospettive".

"In questi anni ci siamo impegnati a costruire un movimento che si opponesse alle politiche di Bucci, attraverso proposte, petizioni e azioni di pressione. Finalmente abbiamo l'occasione per mandare a casa Bucci e fermare le sue politiche. Per riuscirci però abbiamo bisogno che i leader del centrosinistra si schierino con chiarezza e lottino per una Genova più eguale e solidale, davvero alternativa a quella di Bucci", conclude Gaggero.