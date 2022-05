Elezioni 2022, i candidati della lista Con Silvia Vola Chiavari

È stata presentata nel tardo pomeriggio di giovedì 5 maggio la lista 'Con Silvia Vola Chiavari' a sostegno della candidatura a sindaco di Silvia Garibaldi. Durante l'incontro sono stati svelati i nomi dei 16 candidati, si tratta di:

Arena Marco, 55 anni, Tecnico commerciale; Barbagelata Elena, 43 anni, Dirigente Medico ASL 4; Bassi Manuela, 47 anni, Gestore turistico; Boggio Veronica, 34 anni, Educatrice; Calcagno Alessandro, 49 anni, Avvocato; Castellini Claudio, 44 anni, Operatore e organizzatore di eventi artistici e culturali; Costi Giovanni, 71 anni, Tecnico di radiologia ASL 4 in pensione; Dellacasa Riccardo, 56 anni, Avvocato; Ferri Ruggero, 65 anni, Dirigente Polizia Stradale in pensione; Fouaj Ali, 37 anni, Istruttore di boxe; Giardino Saverio, 66 anni, Architetto urbanista; Greco Vittoria, 62 anni, Collaboratore amministrativo ASL 4; Loiacono Raffaele, 90 anni, Esperto di politiche familiari comunali; Mei Federica, 21 anni, Studentessa universitaria in conservazione dei beni culturali; Podestà Piero, 65 anni, Pensionato, già consigliere comunale a Chiavari; Stagnaro Angela, 75 anni, Dirigente scolastica in pensione.

"Sono davvero contenta di avere vicino a me così tante persone di valore - commenta Silvia Garibaldi -. Apertura, dialogo e trasparenza, queste sono le parole chiave che ci contraddistinguono e su queste basi vogliamo costruire il rilancio della città. Una città che deve recuperare la propria centralità nel farsi portavoce delle istanze del territorio; aprire un canale di dialogo e ascolto per le persone, le famiglie e le associazioni, tutti devono sentirsi coinvolti e protagonisti. Le donne e gli uomini che sono qui al mio fianco rappresentano ognuno un pezzetto di società civile chiavarese. In questa lista ci sono un candidato di 90 anni e una candidata di 21 anni, due generazioni separate da 7 decenni ma unite da un desiderio: prendersi cura della propria città".