Elezioni comunali Zoagli 2020: risultati e nuovo sindaco

Non solo referendum costituzionale ed elezioni regionali. In 16 comuni della Liguria si vota anche per le elezioni comunali tra domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Il nuovo sindaco, con annesso consiglio comunale, in provincia di Genova si elegge a Casella, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia, Zoagli in provincia di Genova;

Per quanto riguarda Zoagli, alle 23 di domenica 20 settembre erano andati a votare il 50,53% degli aventi diritto.

Tre le liste che si sfidano a Zoagli: Zoagli per tutti, che sostiene il candidato sindaco Luigi Fortunati, Zoagli Insieme (candidato sindaco Fabio De Ponti) e Zoagli nel cuore, che punta su Gian Giacomo Solari.

Candidati lista Zoagli per tutti (Luigi Fortunati)

Mario Barbieri Diana Cademartori Massimo Campodonico Filippo Costanzo Riccardo Del Prete Livio Guido Ghisi Paolo Margiotta Cristina Oneto Silvia Secco Andrea Semorile

Candidati lista Zoagli Insieme (Fabio De Ponti)

Giacomo Canale Rita Coli Paola Faravelli Paola Gandolfi Cesare Macciò Anita Oneto Alessandro Pioli Elvio Romanelli Giosè Benito Tubino Mattia Viale

Candidati lista Zoagli nel Cuore (Gian Giacomo Solari)

Giorgio Sponga Elisabetta Piaggio Barbara Bernucci Matteo Rogai Mirko Mussi Francesco Sbardellini Glenda Brunettini Franco Azzaro Giovanni Raggio Stefano Noziglia.

Chiamati al voto per le Comunali anche i Comuni di :

- Aquila d’Arroscia, Perinaldo, Pietrabruna, Rocchetta Nervina, Santo Stefano al Mare in provincia di Imperia;

- Lerici e Levanto in provincia di La Spezia;

- Zuccarello in provincia di Savona;