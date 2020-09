Elezioni comunali 2020 Torriglia: risultati e nuovo sindaco

Tempo di elezioni in Liguria, non soltanto regionali, ma anche comunali nei 16 Comuni chiamati a eleggere il nuovo sindaco tra domenica 20 e lunedì 21 settembre, giornata in cui i seggi restano aperti sono alle 15.

Il nuovo sindaco, con annesso consiglio comunale, in provincia di Genova si elegge a Casella, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia, Zoagli in provincia di Genova;

Per quanto riguarda Torriglia, alle 23 di domenica 20 settembre erano andati a votare il 45,69% degli aventi diritto. Due le liste che si sfidano: ‘Insieme per il futuro’ (candidato sindaco Maurizio Beltrami) e ‘Torriglia libera’ (candidato sindaco Alberto Macrì).

Candidati lista Insieme per il futuro

Ballabene Barbara in Firpo Beatini Marco Cossu Silvia Firpo Paolo Frisone Daniele Guano Massimo Macchiavelli Massimo Musante Raffaella in Camozzi Sciutto Gian Carlo Zanardi Matteo

Candidati lista Torriglia libera

Claudio Garbarino Silvia Rocca Paola Ivaldi Federico Ernesto Balostro Manuela Bruzzone Francesco Aldo Gismondi Mauro Mantilero Monica Dellacasa Milena Parodi Paolo Boz.

Chiamati al voto per le Comunali anche i Comuni di:

- Aquila d’Arroscia, Perinaldo, Pietrabruna, Rocchetta Nervina, Santo Stefano al Mare in provincia di Imperia;

- Lerici e Levanto in provincia di La Spezia;

- Zuccarello in provincia di Savona;