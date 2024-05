Elezioni Sori 2024: a sfidarsi sono Visca e Casaleggio

Anche il Comune di Sori prepara le urne per il weekend di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Al voto non solo per le europee ma anche, come in molti altri comuni italiani, per le amministrative, che si concluderanno con l’elezione del nuovo sindaco e di 12 consiglieri comunali. Due le liste in corsa, guidate rispettivamente da Marco Viscae Ottavio Carlo Casaleggio.

I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. Per votare bisogna presentarsi alle urne con documento di identità e tessera elettorale

Ecco tutti i candidati.

Marco Visca, lista “Marco Visca sindaco - Ancora per Sori”

Cristiano Benvenuto

Francesca Benvenuto

Luca Pittore

Valentina Crovetto

Benedetta Casareto

Domenico Andrea Digiesi

Renzo Olcese

Andrea Destro

Emanuela Olcese

Roberto Enrico Sandri

Andrea Cabona

Angela Boero

Ottavio Carlo Casaleggio, lista "Vivere Sori - Sori bene Comune"