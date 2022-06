Comunali e referendum, urne aperte fino alle 23: la diretta

Oggi, domenica 12 giugno 2022, si vota dalle ore 7 alle ore 23 per cinque quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15mila abitanti e 829 pari o inferiore, per un totale di 8.831.743 elettori.

In particolare, sono chiamati al voto 22 capoluoghi di provincia e quattro di regione (Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L’Aquila, Barletta, Taranto, Catanzaro, Palermo, Messina, Oristano).

Per quanto riguarda l'area della città metropolitana di Genova, si vota anche a Chiavari, unico altro Comune dove potrebbe essere necessario ricorrere al ballottaggio in quanto con popolazione superiore ai 15mila abitanti. Si procederà con un secondo turno nel caso in cui nessun candidato ottenga al primo la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Si vota per eleggere il sindaco anche ad Arenzano, Ceranesi, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno.

Il corpo elettorale per i 5 quesiti referendari (sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla custodia cautelare, sulle firme per le candidature al Csm, sui consigli giudiziari, sulla “legge Severino” per l’incandidabilità) è di 50.915.402 elettori, di cui 4.735.783 all'estero. Cinque i colori delle schede, che verranno consegnate ai votanti: rossa, arancione, gialla, grigia e verde. Affinché il referendum abrogativo sia valido devono presentarsi alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto, questo è il quorum previsto dall'articolo 75 della Costituzione.

A Genova gli aventi diritto di voto per i referendum sono 441.488, mentre per le elezioni amministrative sono 480.424. Le elezioni si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23. Al termine delle votazioni, si procederà allo scrutinio dei referendum. Lo spoglio delle schede relativo alle elezioni amministrative inizierà lunedì 13 giugno alle 14 con le elezioni comunali e, a seguire, lo scrutinio delle municipali. Per i risultati e per sapere che sono i nuovi sindaci dunque bisognerà attendere, anche se domenica sera è possibile che esca qualche exit poll, ovvero i sondaggi che vengono eseguiti all'uscita dei seggi.

Nel corso della giornata verranno diffusi i dati sull'affluenza, i primi all'ora di pranzo, poi a fine pomeriggio e infine alla chiusura dei seggi alle ore 23. In base all'ultima circolare ministeriale, ai seggi è fortemente raccomandato l'uso delle mascherine, ma non sono obbligatorie. Per votare occorre avere con sè un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.