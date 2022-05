Comunali, Lilli Lauro: "Candidata con mio soprannome per Forza Italia? Una presa in giro"

Dopo tre mandati da consigliera comunale ha sostenuto di essere stata "bonariamente defenestrata" dal sindaco Bucci: Lilli Lauro, reginetta di preferenze (2527 alle scorse comunali), non correrà più alle elezioni comunali, anche se rimane in consiglio regionale, dunque non è un addio alla politica. Ma anche quello al Comune potrebbe essere solo un arrivederci, come scrive lei stessa sui social: "Il mio impegno per Genova non finisce oggi, non finirà mai, ma prosegue tra i banchi del consiglio regionale e proseguirà a prescindere dal mio ruolo. E poi chissà che questo non sia un addio, ma solo un arrivederci".

Lauro, che coordina i candidati della lista Toti per Bucci, si è tolta di recente un sassolino dalla scarpa, perché nella lista di Forza Italia alle comunali c'è una candidata con la dicitura 'detta Lauro': "Io non sono candidata quindi non mi toglie voti, ma non è corretto - ha riferito ad Adnkronos -. Significa prendere il giro gli elettori che è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno perché contro l'assenteismo la gente deve essere stimolata ad andare a votare. Da parte di Fi Genova non mi pare meritocratico. Io da tempo sono la più votata a Genova. Stavolta, dopo 15 anni, resto consigliere regionale e non mi candido alle comunali. Sono rimasta stupita che Fi abbia voluto aggiungere al nome e cognome di una candidata la dicitura 'detta Lauro'. Evidentemente gli mancano le mie preferenze".