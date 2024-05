Elezioni Cogorno 2024: sfida tra Gino Garibaldi e Oriano Castelli

È corsa a due per le elezioni comunali 2024 di Cogorno, comune sparso di poco più di cinquemila abitanti alle spalle di Lavagna.

Torna in campo l'attuale sindaco, Gino Garibaldi, in cerca del bis: il nome è noto poiché Garibaldi è stato per 10 anni in consiglio regionale sui banchi del centrodestra, e inoltre aveva già ricoperto la carica di sindaco di Cogorno tra gli anni '90 e i primi 2000. Garibaldi scende in campo con la lista "Rinnovamento per Cogorno". Il suo sfidante è Oriano Castelli, alla guida di "Obiettivo Comune".

Le urne saranno aperte sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà alle 23 di domenica. Contemporaneamente si voterà per le elezioni europee. Per votare occorre la scheda elettorale e un documento di identità valido.

Di seguito tutti i candidati:

Gino Garibaldi, lista "Rinnovamento per Cogorno"

Benedetta Casassa

Cristina Daneri

Alessandro Dario

Daniele Groppo

Cecilia Parodi

Franca Raffo

Alessandro Rio

Andrea Rossi

Sergio Segalerba

Simone Sembiante

Enrica Sommariva

Luca Torrente detto Beo

Oriano Castelli, lista "Obiettivo Comune"