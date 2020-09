Elezioni comunali Cogoleto 2020: risultati e nuovo sindaco

Tempo di elezioni in Liguria non soltanto regionali, ma anche comunali nei 16 Comuni chiamati a eleggere il nuovo sindaco tra domenica 20 e lunedì 21 settembre, giornata in cui i seggi restano aperti sono alle 15.

Il nuovo sindaco, con annesso consiglio comunale, in provincia di Genova si elegge a Casella, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia, Zoagli in provincia di Genova;

Per quanto riguarda Cogoleto, alle 23 di domenica 20 settembre erano andati a votare il 51,44% degli aventi diritto.

A oltre un anno dal commissariamento, resosi necessario dopo le dimissioni per motivi personali dell'ex sindaco Mauro Cavelli, a Cogoleto si avrà dunque un nuovo sindaco: tre le liste che si sfidano, Mauro Siri per Cogoleto, Sìamo Cogoleto e il Movimento 5 Stelle.

Candidati lista Sìamo Cogoleto

Candidato sindaco: Paolo Bruzzone

Benvenuto Mauro

Bruzzone Marina

Calcagno Matteo

Cavallo Barbara

Cola Simona

Corradi Alberto

Damonte Stefano

Del Vivo Rimma

Giusto Federico

Macciò Fabio

Pisani Giorgia

Roncallo Erica

Candidati lista SIRIparte - Mauro Siri per Cogoleto

Candidato sindaco: Mauro Siri

Amadei Valeria in Amoroso

Antolini Ermete

Bardi Maria

Biamonti Francesco

Casarino Giuseppe

Coloretti Vittorio Elio

Damonte Mattia

Delfino Alessandro

Masi Antonio

Mosta Mariateresa

Noto Gerolamo detto Walter

Rotundo Stefania

Candidati Movimento 5 Stelle a Cogoleto

Candidato sindaco: Luca Gotro

Parodi Stefano

Razeti Luca

Fazio Luigi

Meo Michele

Mancuso Marco

Monticelli Germano

Maruca Francesco

Patrone Fabrizio

Duka Elona

Barisone Rita

Gualano Martina

Allegro Anna

Chiamati al voto per le Comunali anche i Comuni di:

- Aquila d’Arroscia, Perinaldo, Pietrabruna, Rocchetta Nervina, Santo Stefano al Mare in provincia di Imperia;

- Lerici e Levanto in provincia di La Spezia;

- Zuccarello in provincia di Savona;