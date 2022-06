Elezioni 2022, Chiavari al ballottaggio: la diretta

Urne aperte oggi a Chiavari, dalle 7 alle 23, per il ballottaggio: mentre, in provincia, il Comune di Genova è andato al sindaco Marco Bucci al primo turno alle elezioni del 12 giugno, nella cittadina del levante nessuno degli sfidanti è riuscito a raggiungere il 50% più uno dei voti necessari per vincere subito.

Dunque la "finale" si gioca oggi, in campo Federico Messuti e Mirko Bettoli. Alla chiusura delle urne, alle ore 23, subito gli scrutini: essendoci questa volta solo due scelte, senza preferenze, i risultati arriveranno presto.

Bettoli è sostenuto dalle liste del Pd, "Al Centro Chiavari" e "Sinistra per Chiavari" e al primo turno aveva raccolto il 16,85% dei consensi. Messuti invece è sostenuto dalle civiche "Avanti Chiavari" (quella del sindaco Marco Di Capua, morto improvvisamente lo scorso 23 agosto), "Partecip@ttiva", "Giovani per Chiavari" e "Maestrale", e si era avvicinato molto alla soglia del quorum: 48,54%.

Il 12 giugno, alla prima tornata elettorale, i candidati alla carica di primo cittadino erano sei: Davide Grillo per il Movimento 5 Stelle, Federico Messuti, sostenuto da quattro liste civiche, Giovanni Giardini per il centrodestra, Luigi Lanata, sostenuto dalla lista Chiavari libera, Mirko Bettoli per il centrosinistra, e Silvia Garibaldi, appoggiata da tre liste civiche. Affluenza al 48,04%, mentre per le ultime comunali aveva votato il 54,55% degli aventi diritto.