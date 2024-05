Elezioni Campo Ligure, sfida tra sindaci: Oliveri tenta il bis e sfida lo "storico" Pastorino

Sfida a due a Campo Ligure, per le prossime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024. Il sindaco uscente, Giovanni Oliveri, tenta il bis ripresentandosi con la lista "Uniti per Campo" e sfidando il competitor Andrea Pastorino di "Ripartire". Anche Pastorino è volto decisamente noto nella cittadina della Valle Stura che conta circa 2.700 residenti: è stato già sindaco due volte, vicesindaco per altri due mandati e, precedentemente, consigliere e assessore.

Le urne saranno aperte sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà alle 23 di domenica. Contemporaneamente si voterà per le elezioni europee. Per votare occorre la scheda elettorale e un documento di identità valido.

Ecco tutti i candidati.

Andrea Pastorino, lista "Ripartire"

Adriana Novello (detta Denny)

Filippo Martini

Marco Cugnata

Tiziana Scoccimarro

Fernanda Piombo

Marco Costa

Domenico Mirabile

Sara Ficarra

Enrica Oliveri

Daniele Rosi

Giovanni Oliveri, lista "Uniti per Campo"