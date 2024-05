Elezioni Avegno 2024: sfida Canevello-Ceravolo

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 ad Avegno, oltre che per le europee, si vota anche per il rinnovo del consiglio comunale.

Due le liste in campo: "Avegno domani" guidata dal sindaco uscente Franco Canevello, in corsa per il bis, e "Per Avegno le persone contano" con la candidata prima cittadina Margherita Ceravolo.

I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. Per votare bisogna presentarsi alle urne con documento di identità e tessera elettorale

Ecco tutti i candidati.

Franco Canavello, lista "Avegno domani"

Monica Capurro

Rita Clemente

Daniele Immovili

Antonio Olivari

Maurizio Panetta

Hugo Santoro

Rinaldo Steneri

Andrea Villa

Margherita Ceravolo, lista "Per Avegno le persone contano"