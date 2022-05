Elezioni comunali 2022, ad Arenzano si sfidano quattro liste: i candidati

Sfida a quattro, ad Arenzano, per le elezioni comunali di giugno: a contendersi la carica di sindaco nel comune di circa 11mila abitanti (dove infatti non è previsto ballottaggio) sono Francesco Silvestrini, Giacomo Robello, Daniela Tedeschi e William Lanzoni.

"Insieme per Arenzano"

Francesco Silvestrini è l'assessore uscente al Commercio e la sua lista, "Insieme per Arenzano", è appoggiata dall'attuale maggioranza e dal sindaco Luigi Gambino che - dopo quattro mandati - ha annunciato di non volersi ricandidare. Ma sarà comunque scelto come assessore esterno in caso di vittoria. Nella lista civica, che raccoglie varie anime del centrosinistra e M5s, compaiono new entry e volti noti della politica arenzanese come gli assessori Matteo Rossi, Davide Oliveri e i consiglieri Romina Chiossone, Gabriele Teschioni e Andrea Bevilacqua.

I candidati: Adriana Gazzola, Lucia Ferrari, Monica Canu, Romina Chiossone, Daniela Abeasis, Federica Piccardo, Angela Russo, Giorgia Battistini, Gabriele Teschioni, Andrea Bevilacqua, Matteo Rossi, Fabio Turello, Niccolò Novello, Davide Oliveri, Luca Guglielmino, Giuseppe Vernazza.

"Vivi Arenzano"

Sul fronte del centrodestra la lista civica "Vivi Arenzano" è guidata da Giacomo Robello, già candidato e poi consigliere comunale di opposizione nel 2012. Anche in questa lista new entry e volti noti, tra cui Paolo Cenedesi, "storico" consigliere della Lega Nord scelto come capolista, il consigliere metropolitano con delega al Bilancio Salvatore Muscatello già scelto come vicesindaco in caso di vittoria, i consiglieri comunali uscenti Alessandra Minetti e Renato Magliocchetti, e l'ex candidato sindaco nel 2012 Gerolamo Valle.

I candidati: Paolo Cenedesi, Cataldo detto Aldo Arcuri, Valeria Bargiacchi, Monica Anna Bella Beghini, Gianna detta Gaggia Bertè, Arianna detta Cen Camilla, Bartolomeo detto Berto Damonte, Renato Magliocchetti, Alessandra Minetti, Salvatore detto Totò Muscatello, Consuelo Pellegrino, Luca Rossi, Elettra Schiappoli, Filomena Schieda, Luca detto Uppa Umberti, Gerolamo Valle.

"ApertaMente Arenzano"

Se inizialmente si pensava che le liste a presentarsi fossero solamente due, arriva anche "ApertaMente Arenzano" che ha scelto di correre da sola dopo vari tentativi di mettersi d'accordo con "Insieme per Arenzano". La candidata sindaco è Daniela Tedeschi, già vicesindaco nel 2012 e - negli ultimi cinque anni - consigliera comunale all'opposizione. "ApertaMente" era infatti nata proprio cinque anni fa sulla scia dell'amministrazione uscente, e la lista era arrivata seconda, dopo quella di Luigi Gambino, aggiudicandosi tre seggi in consiglio comunale. Anche qui si alternano volti noti (come l'ex assessora Giulia Gambino, l'ex consigliere Gianluca Traverso e la già funzionaria del Comune Antonella Parodi) a new entry.

I candidati: Anna Cancellieri, Agostino Canepa, Luca Caviglia, Stefania D'Alessandro in Sirianni, Rossano Ferretto, Giulia Gambino, Stefania Longo in Rossini, Michele Merega, Michael Jean Luiggi Merlini, Antonella Parodi, Andrea Piattino, Marta Piola, Maria Rossi, Giorgio Schenone, Gianluca Traverso e Angelo Vigo.

"Adesso Arenzano"

A sorpresa è arrivata anche la quarta lista: si chiama "Adesso Arenzano" ed è guidata da William Lanzoni, tecnico presso il Ministero della Cultura. In lista per sostenere la sua candidatura a sindaco impiegati, storici, medici, creativi e altre figure.

I candidati: Elisa Bazzano, Matteo Bertazza, Stefano Boero, Enrico Bruni, Annalisa Fabiana Damonte, Gaia Gallianini, Nicola Gallo, Valeria Grande, Grazia Lombardo, Pietro Miccichè, Pietro Repetto, Angelo Romano e Nicolas Stoppa.