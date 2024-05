Elezioni Bargagli 2024: altra corsa in solitaria, tocca a Francesco Massoli

Un'altra corsa in solitaria alle elezioni comunali 2024 in provincia di Genova: è quella di Francesco Massoli di "Insieme per Bargagli", attualmente consigliere comunale di minoranza del piccolo comune (circa 2.500 residenti).

Per essere eletto Massoli, che non ha competitor, dovrà superare il quorum del 40% e poi avere la maggioranza di voti validi.

Le urne saranno aperte sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà alle 23 di domenica. Contemporaneamente si voterà per le elezioni europee. Per votare occorre la scheda elettorale e un documento di identità valido.

Ecco tutti i candidati della lista di Francesco Massoli "Insieme per Bargagli":