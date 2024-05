Elezioni Moconesi 2024: è sfida tra Giovanni Dondero e Elio Ugolini

Sono due i candidati alla carica di sindaco di Moconesi alle prossime elezioni comunali che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno. Le urne saranno aperte, sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà alle 23 di domenica. Contemporaneamente si voterà per le elezioni europee. Per votare occorre la scheda elettorale e un documento di identità valido.

A Moconesi il primo cittadino Giovanni Dondero cerca il bis con la sua lista 'Insieme per Moconesi'. A sfidarlo Elio Ugolini con la lista 'Con noi per Moconesi in Azione'.

Di seguito tutti i candidati

Giovanni Dondero: lista 'Insieme per Moconesi'

Gabrielle Trossarello

Filippo Andreatta

Fausto Bacigalupo

Giancarlo Boaretto

Roberto De Ferrari

Carlo Musante

Carla Podestà

Giacomo Ricci

Franco Spinetta

Danilo Vernengo

Elio Ugolini: lista 'Con noi per Moconesi in Azione'