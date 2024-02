Elezioni, il Pd spera nell'effetto Sardegna anche in Liguria. Toti: "Può solo 'scippare' voti al M5s"

L'area progressista in Liguria spera in un "effetto Sardegna" che possa portare alla vittoria non solo delle prossime regionali ma anche degli obiettivi più prossimi, ovvero le comunali di quest'anno.

L'obiettivo del segretario del Pd, Davide Natale, è chiaro: il dem in un'intervista a Dire ha fissato come obiettivo per le prossime amministrative e in vista delle regionali la riconquista di parte dell'area civica che negli ultimi anni ha sposato il progetto della giunta Toti. Ricordiamo che a giugno, oltre che per le europee, in Liguria si voterà anche in 125 Comuni.

È arrivata a stretto giro la replica di Toti: "Scippare l'area civica al centrodestra? Per scippare qualcosa a qualcuno nel mercato delle idee bisognerebbe averla un'idea, ad esempio di crescita e sviluppo di questo territorio. Il Pd e, soprattutto, il Pd della Liguria mi sembra diventato a pieno titolo la sesta stella del Movimento cinque stelle: è vero che cerchiamo di aumentare la qualità del nostro turismo, ma le sei stelle sono forse un filo esagerate".

Per quanto riguarda il civismo, Toti ribadisce: "La maggior parte delle elezioni amministrative è stata affrontata con un'area civica importante che va d'accordo con un centrodestra che governa con me questa regione dal 2015 e anche la maggior parte dei comuni - rivendica il governatore - il Pd ormai governa davvero poco". Toti sottolinea che "il civismo che ha sposato le nostre amministrazioni è un civismo che vuole la crescita di questo territorio, più libertà per le imprese, un mercato del lavoro più meritocratico, promozione del territorio, porti, navi e grandi opere. Su tutto questo, dal Pd ho sentito solo 'no'".