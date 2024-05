Elezioni Coreglia Ligure 2024, corsa a due: tutti i candidati

Sono due i candidati sindaci che si sfideranno a Coreglia Ligure - comune sparso di appena 260 abitanti alle spalle di Rapallo. La corsa, in occasione delle elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, è tra Elisabetta Lavezzo ed Ermano Noce (attuale primo cittadino in cerca del bis). I due sono rispettivamente alla guida delle liste "Tutti insieme per Coreglia Ligure" e "Per la nostra gente".

Le urne saranno aperte, sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà alle 23 di domenica. Contemporaneamente si voterà per le elezioni europee. Per votare occorre la scheda elettorale e un documento di identità valido.

Di seguito tutti i candidati:

Elisabetta Lavezzo: lista "Tutti insieme per Coreglia Ligure"

Patrizia Carbone

Massimo Corrieri

Jacopo Maria Di Gioia

Chiara Michelina Iaculli

Antonino Iraci

Maria Giovanna Rossella Mencattini

Patrizia Robello

Edoardo Romaggi

Ermano Noce: lista "Per la nostra gente"