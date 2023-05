Comunali, polemiche nel centrosinistra. Rossetti (Pd): "Abbiamo una squadra che perde e non si cambia"

Si respira tensione nel centrosinistra dopo l'esito delle amministrative in Liguria. Nella città metropolitana di Genova, a Sestri Levante si andrà al ballottaggio (mentre nel 2018, l'allora sindaca uscente Pd Valentina Ghio aveva vinto al primo turno) e a Camogli, considerata roccaforte del centrosinistra, dopo più di vent'anni, il Comune è andato al centrodestra con Giovanni Anelli.

"Abbiamo da anni una squadra che perde e non si cambia" dice il consigliere regionale del Pd Liguria, Pippo Rossetti, intervistato dall'agenzia Dire: all'elenco delle realtà genovesi si sommano due dei quattro grandi comuni al voto persi al primo turno, Imperia e Sarzana, e ballottaggio a Ventimiglia. "La speranza è l'ultima a morire, speriamo nel ballottaggio di modificare un po' questo pessimo risultato" dice il dem. Poi, però, vuota il sacco. Per Rossetti, decano dell'aula, prima renziano e poi bonacciniano, "il male è un po' all'origine: nel Pd, chi vorrebbe lavorare è in minoranza, chi dovrebbe lavorare è assente e chi avrebbe il potere di lavorare se ne guarda bene e se ne sta a Roma". Le parole sono un duro attacco alla segretaria regionale e deputata, Valentina Ghio, ex prima cittadina di Sestri Levante. "La situazione del Pd regionale è questa qua e ce ne accorgiamo laddove la scelta dei candidati in alcuni posti è a esclusivo uso di piccoli gruppi che comandano in questo o quel comune e in altre zone le ingerenze e l'avvelenamento dei pozzi non hanno aiutato a raggiungere alcuni target. Credo che il partito dovrebbe finalmente fare una riflessione su se stesso".

Il tempo stringe e ci sono le regionali tra due anni, le europee l'anno prossimo, e poi il dato nazionale: "Condivido chi, nella stampa, scrive che sia la Meloni che la Schlein tengano e non sfondino - conclude Rossetti -. Credo sia una fase transitoria per tutto il centrosinistra. È evidente la difficoltà oggi di fare accordi con i Cinque stelle, ma anche la difficoltà di tenuta delle forze del centrodestra. Vediamo i ballottaggi e poi da lì si dovrà ripartire".