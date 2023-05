Elezioni Camogli 2023: sfida a tre tra Castagna, Anelli e Maggioni

Nella Città Metropolitana di Genova il 14 e 15 maggio saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco i cittadini di Camogli, Montoggio e Sestri Levante. L'eventuale turno di ballottaggio, previsto solo a Sestri Levante in quanto con più di 15mila abitanti, avrà luogo il 28 e 29 maggio.

Tre i candidati sindaco in corsa a Camogli, tutti uomini: Maurizio Castagna, nato a Ortonovo il 2 marzo 1948, sostenuto dalla lista Camogli futura; Giovanni Anelli, nato a Camogli il 17 febbraio 1959, per Lista civica per la nostra città; Giuseppe Maggioni, nato a Genova il 15 marzo 1964, sostenuto dalla lista Camogli Civica.

Candidati lista Camogli futura

Claudia Anselmi, nata a Pinerolo (TO) il 12/03/1977

Rocco Antonucci, Camogli (GE) il 10/12/1955

Massimo Benedetto, Genova il 08/01/1958

Gennaro Costaro, Potenza il 03/06/1951

Maurizio Esitini, Napoli il 12/10/1955

Maria-Enrica Guidotti, Camogli (GE) il 15/04/1968

Paola Landini, Rapallo (GE) il 14/02/1969

Italo Salvatore Mannucci, Genova il 31/05/1951

Marta Puppo, Genova il 30/03/1965

Annarita Quaranta, Pavia 19/02/1968

Luca Risso, Genova il 19/10/1975

Chiara Zucchetti De Gregori, Santa Margherita Lig. (GE) il 28/01/1996.

Nelle prossime pagine i candidati delle altre due liste.