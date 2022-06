Comunali 2022 Rovegno, Guarnieri e Rettagliata sfidano il sindaco uscente Isola

Domenica 12 giugno 2022 si vota per le elezioni amministrative in circa mille comuni italiani, in Liguria cittadini chiamati alle urne a Genova, ma anche ad Arenzano, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno. Non solo comunali, si voterà anche per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. Solo a Genova e Chiavari è previsto un eventuale ballottaggio nel caso nessuno dei candidati raggiungesse la maggioranza assoluta (50%+1), negli altri Comuni sarà eletto al primo turno il candidato più votato, a meno che i due candidati più votati non ottengano lo stesso identico numero di voti.

A Rovegno i candidati sindaco sono tre: Giuseppe Giovanni (detto Pinuccio) Isola, sostenuto dalla lista Uniti per continuare, Celestino Guarnieri con la lista civica Rovegno e Davide Rettagliata, sostenuto da Una valle in comune.

I candidati della lista Uniti per continuare

Roberto Cereghino

Raffaele Giacomo Gazzari

Angela Florica Macarie

Alberto Mazzoni

Clara Muccioli

Paola Maria Poggi

Selenia Ragone

Mario Sterlini

Maurizio Torre

Sandro Assuero Vigo.

I candidati della lista Rovegno

Andrea Costigliolo

Mario Grasso

Giacomo Isola

Michele Isola

Mauro Mazzoni

Maurizio Parodi

Naima Rouzali.

I candidati della lista Una valle in comune