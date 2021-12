Bucci divide i genovesi, i risultati del nostro sondaggio

Il 23 settembre abbiamo lanciato un sondaggio per cercare di capire il gradimento di cui gode il sindaco di Genova, Marco Bucci, in vista delle elezioni amministrative del 2022. Negli stessi giorni un'associazione no-profit ha presentato i risultati di un'analoga ricerca, a cui hanno partecipato 389.

Visto che un sondaggio è attendibile in proporzione all'ampiezza del campione, prima di tirare le somme abbiamo deciso di aspettare il raggiungimento di diecimila voti. Purtroppo non sappiamo se i partecipanti siano tutti genovesi e se abbiamo l'età per presentarsi alle urne il prossimo anno, fatto sta che appunto i voti raccolti sono stati oltre diecimila, dunque un campione, a nostro giudizio, più che degno per un sondaggio.

Com'è andata? I voti totali, nel momento in cui scriviamo, sono stati 10.002. Alla domanda 'Vorresti Marco Bucci ancora sindaco di Genova?', 5.235 hanno risposto di sì, 4.012 hanno optato per il no e 755 hanno scelto l'opzione 'Ci penserò quando sarà il momento di votare'.

Insomma, sembra che il sindaco uscente vada verso una riconferma, ma non così netta come forse lui vorrebbe. Dal primo al secondo mandato, il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha ampliato la sua maggioranza, e oggi governa con minori rischi rispetto alla prima legislatura che le sue proposte trovino difficoltà in consiglio regionale.

Se i numeri del sondaggio verranno replicati dai voti, Bucci non potrà contare su una maggioranza più ampia di quella attuale, anche se questo non significa molto visto che in questi quasi cinque anni l'opposizione non è mai riuscita a mettere i bastoni fra le ruote agli intenti della maggioranza.

Quello che abbiamo notato, anche se non è quantificabile in numeri, è che chi è a favore di Bucci, lo è senza mezzi termini. Viceversa, chi non vorrebbe un Bucci-bis, ha il dente particolarmente avvelenato verso il Primo cittadino. O lo si ama o lo si odia, verrebbe da dire. Ma, visto che il sindaco rappresenta tutti i cittadini della città, quello che speriamo, a prescindere dal nome del vincitore, è che sia davvero il sindaco di tutti i genovesi.