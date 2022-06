Elezioni 2022, i risultati nei comuni in provincia di Genova

Genova non è stato l'unico comune ad andare al voto per il rinnovo del consiglio comunale. Nella città metropolitana di Genova si è votato per il nuovo sindaco anche in altri comuni (clicca sul link per andare ai risultati):

In tutta la provincia di Genova, anche questa volta meno della metà degli aventi diritto è andata a votare: l'affluenza - ulteriormente in calo - si ferma infatti al 44,69, mentre alle scorse elezioni era al 49,14%.

Per quanto riguarda Arenzano, il 57,16% degli elettori è andato alle urne contro il 64,36% di cinque anni fa. A Ceranesi, ha votato il 50,65% degli aventi diritto contro il 55,55% delle scorse elezioni. A Chiavari, le urne si sono chiude con una percentuale del 48,04% contro il 54,55% delle scorse consultazioni. A Cicagna l'affluenza è al 59,28% contro il 66,81% delle scorse votazioni. A Pieve Ligure ha votato il 42,16% contro il 50,45% di cinque anni fa.

A Rovegno la percentuale è decisamente la più alta della provincia: qui ha votato il 66,67% degli aventi diritto, contro il 71,34% di cinque anni fa.