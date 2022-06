Comunali e referendum 2022, i primi dati sull'affluenza

Alle ore 12 verranno resi noti i primi dati sull'affluenza, sia per quanto riguarda le elezioni amministrative, che per i referendum. Si vota in un'unica giornata, domenica 12 giugno, fino alle ore 23 per cinque quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15mila abitanti e 829 pari o inferiore, per un totale di 8.831.743 elettori.

Oltre a Genova, si vota anche a Chiavari, unico altro Comune dove potrebbe essere necessario ricorrere al ballottaggio in quanto con popolazione superiore ai 15mila abitanti. Si procederà con un secondo turno nel caso in cui nessun candidato ottenga al primo la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Si vota per eleggere il sindaco anche ad Arenzano, Ceranesi, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno.

In totale i comuni liguri al voto per eleggere il nuovo sindaco sono venti: sette nella città metropolitana, quattro a Imperia (Bajardo, Perinaldo, Pornassio e Taggia), due a La Spezia (il capoluogo e Luni) e sette in provincia di Savona (Altare, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Cairo Montenotte, Calizzano, Giusvalla e Noli).