Elezioni comunali 2022 Chiavari, i candidati del Movimento 5 Stelle

Oltre a Genova, Chiavari è l'unico altro Comune della Città Metropolitana che potrebbe non eleggere il sindaco il prossimo 12 giugno, in quanto potrebbe andare al ballottaggio. I candidati alla carica di sindaco sono sei: Davide Grillo per il Movimento 5 Stelle, Federico Messuti, sostenuto da quattro liste civiche, Giovanni Giardini per il centrodestra, Luigi Lanata, sostenuto dalla lista Chiavari libera, Mirko Bettoli per Chiavari: giusta innovativa e verde, e Silvia Garibaldi, appoggiata da tre liste civiche.

"Per noi preparazione, legalità e trasparenza sono valori fondamentali ed è per questo che le liste Movimento 5 Stelle vengono sottoposte a scrupolosi controlli - spiega Davide Grillo -. Nella sede del MoVimento ho avuto modo di conoscere tante persone provenienti da tutta Italia, persone preparate, umili, pronte a portare avanti i principi del movimento dettati dal nostro presidente. Ho percepito tanta positività, la giusta carica per questo mese che sarà molto intenso ma che mi darà modo di incontrare persone e di mettermi al servizio dei cittadini".

I candidati del Movimento 5 Stelle a Chiavari