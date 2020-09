Comunali 2022, Toti: «Considero Bucci già ricandidato»

Ha fatto a malapena in tempo a festeggiare la vittoria per la rielezione a presidente della Regione, che Giovanni Toti ha già regalato uno “spoiler” - per molti scontato - sulle prossime elezioni comunali del 2022, quando i genovesi saranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco.

Toti ha confermato che, per quanto lo riguarda, Marco Bucci, sostenuto nel 2017 dalla coalizione di centrodestra, è considerato «già ricandidato. Dopo avere seguito i risultati della tornata elettorale insieme, all’hotel Bristol, e avere festeggiato, Toti ha ringraziato Bucci per la vicinanza definendolo «il mio principale compagno di strada» e ammettendone l’influenza nelle sua vittoria. Poi ha appunto anticipato che in vista delle elezioni comunali del 2021, Bucci è considerato «già ricandidato, ma sarà lui a dirlo».

«Bucci è stato un ottimo esempio di politica virtuosa, si è conquistato una gigantesca fiducia con uno straordinario lavoro - ha detto il presidente della Regione - certamente ha inciso nella mia conferma, è stato un circolo virtuoso».