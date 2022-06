Comunali 2022, aspettando i risultati: 'exit poll' e prime sensazioni

Secondo i primi exit poll del Consorzio Opinio, Marco Bucci si attesterebbe tra il 51 e il 55%, dati, che, se confermati, significherebbero la rielezione al primo turno del Primo cittadino uscente. Dello Strologo viene dato al 36-40% e Mattia Crucioli tra il 2 e il 4 per cento.

Alla chiusura dei seggi alle ore 23 si è scelto di dare precedenza ai referendum, mentre lo spoglio per le amministrative, dunque per l'elezione dei nuovi sindaci, inizierà alle 14 di lunedì 13 giugno. Nella serata di domenica dunque, per quanto riguarda le comunali, sono attesi solo exit poll, ovvero, come dice il termine, i risultati dei sondaggi effettuati all'uscita dai seggi. Dati che, sia il sindaco Bucci che Ariel Dello Strologo, hanno già detto di non voler commentare.

Oltre a Genova, si è votato anche a Chiavari, unico altro Comune dove potrebbe essere necessario ricorrere al ballottaggio in quanto con popolazione superiore ai 15mila abitanti. Si procederà con un secondo turno nel caso in cui nessun candidato ottenga al primo la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Si è votato per eleggere il sindaco anche ad Arenzano, Ceranesi, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno.

Come di consueto la televisione offre ai cittadini l'opportunità di seguire gli exit poll e i risultati finali delle elezioni. Alle 22.45 su Rai 1 è cominciato l'immancabile speciale Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa. Il Consorzio Opinio fornirà i primi dati sulle amministrative e sul referendum. La Rai ha comunicato che diffonderà gli exit poll riguardanti sei città: Catanzaro, Genova, L’Aquila, Palermo, Parma e Verona.

Alle 22.50 è iniziato su Rai 3 lo 'speciale amministrative' curato dalla redazione del Tg3. Anche in questo caso sarà il Consorzio Opinio a fornire le proiezioni e i primi risultati ufficiali. Ricordiamo che per le amministrative si considerano gli exit poll, mentre sui referendum sono decisivi i dati del quorum, visto che hanno bisogno del 50% più uno (degli aventi diritto al voto) per essere invalidate. In caso contrario saranno ritenuti nulli.

Per quanto riguarda Mediaset, è Giuseppe Brindisi con il suo Zona Bianca (Rete 4) ad occuparsi, dalle 21.30, delle elezioni. La rete, però, non ha ancora comunicato se verranno forniti exit poll e proiezioni. Gli irriducibili di Enrico Mentana dovranno attendere la giornata di lunedì 13 giugno per vedere in scena il direttore. Su Sky Tg24 è invece previsto, a partire dalle 22.30, uno 'Speciale Election Day', con commenti e l'intervento degli esperti di YouTrend.