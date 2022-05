Comunali Chiavari 2022, i candidati del Partito Democratico

Chiavari è l'unico altro Comune della Città Metropolitana, oltre a Genova, dove potrebbe essere necessario il ballottaggio per eleggere il sindaco. I candidati alla carica di Primo cittadino sono sei: Davide Grillo per il Movimento 5 Stelle, Federico Messuti, sostenuto da quattro liste civiche, Giovanni Giardini per il centrodestra, Luigi Lanata, sostenuto dalla lista Chiavari libera, Mirko Bettoli per il centrosinistra, e Silvia Garibaldi, appoggiata da tre liste civiche.

"Ecco la squadra del Partito Democratico - ha annunciato Mirko Bettoli -. 16 persone, 8 donne e 8 uomini, una squadra eterogenea che ha saputo donare alla nostra coalizione una sguardo aperto su tutta la società, dal mondo della scuola a quello del volontariato, dai servizi per i più giovani ai servizi per la terza età. Abbiamo depositato il nostro programma elettorale: un bel programma. Talmente bello, che anche gli altri candidati sindaci lo apprezzano e ne riportano le idee".

I candidati del Partito Democratico a Chiavari